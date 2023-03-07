Канашенков Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения31.01.1920
Дата смерти22.09.1994
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1920
Отец: Канашенков Федор
Мать: Канашенкова Ефросинья
Рождение ребёнка
12.10.1954
Дочь: Иванова Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Канашенкова Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
09.06.1957
Сын: Канашенков Александр Иванович
Мать ребёнка: Канашенкова Татьяна Ефимовна
Смерть
22.09.1994
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: заболевание
Похороны
Неизвестно
кладбище при Покроской церкви