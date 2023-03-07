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Канашенков Иван Федорович

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Место рождения

Терешины, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

31.01.1920

Дата смерти

22.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1920

Отец: Канашенков Федор

Мать: Канашенкова Ефросинья

Терешины, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.10.1954

Дочь: Иванова Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Канашенкова Татьяна Ефимовна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
09.06.1957

Сын: Канашенков Александр Иванович

Мать ребёнка: Канашенкова Татьяна Ефимовна

Видзы, Браславский район, Витебская область
Смерть
22.09.1994
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: заболевание
Похороны
Неизвестно
кладбище при Покроской церкви
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