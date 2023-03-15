Канашенков Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1914
Сын: Канашенков Яков Федорович
Мать ребёнка: Канашенкова Ефросинья
Рождение ребёнка
31.01.1920
Сын: Канашенков Иван Федорович
Мать ребёнка: Канашенкова Ефросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канашенкова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Канашенкова Ефросинья
Смерть
1946