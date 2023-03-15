Канашенков Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канашенков Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1914

Сын: Канашенков Яков Федорович

Мать ребёнка: Канашенкова Ефросинья

Терешины, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
31.01.1920

Сын: Канашенков Иван Федорович

Мать ребёнка: Канашенкова Ефросинья

Терешины, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канашенкова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Канашенкова Ефросинья

Смерть
1946
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