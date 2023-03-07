Абраменкова (Осташенкова) Марфа Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАбраменкова (Осташенкова) Марфа Даниловна

Абраменкова (Осташенкова) Марфа Даниловна

avatar

Место рождения

Медведки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Асташенков Данила

Мать: Асташенкова Екатерина

Медведки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1926

Дочь: Канашенкова Татьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Абраменков Ефим Арсеньевич

Верхние Моховичи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абраменков Николай Ефимович

Отец ребёнка: Абраменков Ефим Арсеньевич

Верхние Моховичи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.01.1977
Верхние Моховичи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
кладбище в деревне Маховичи
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close