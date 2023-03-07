Абраменкова (Осташенкова) Марфа Даниловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.01.1977
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Асташенков Данила
Мать: Асташенкова Екатерина
Рождение ребёнка
10.11.1926
Дочь: Канашенкова Татьяна Ефимовна
Отец ребёнка: Абраменков Ефим Арсеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абраменков Николай Ефимович
Отец ребёнка: Абраменков Ефим Арсеньевич
Смерть
12.01.1977
Похороны
Неизвестно
кладбище в деревне Маховичи