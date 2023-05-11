Асташенкова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асташенкова Екатерина

Место рождения

Медведки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Медведки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.05.1913

Дочь: Марченкова Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Асташенков Данила

Медведки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Асташенков Григорий Данилович

Отец ребёнка: Асташенков Данила

Медведки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абраменкова Марфа Даниловна

Отец ребёнка: Асташенков Данила

Медведки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенкова Анастасия Даниловна

Отец ребёнка: Асташенков Данила

Медведки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асташенков Петр Данилович

Отец ребёнка: Асташенков Данила

Медведки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асташенков Михаил Данилович

Отец ребёнка: Асташенков Данила

Медведки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Асташенков Федор Данилович

Отец ребёнка: Асташенков Данила

Медведки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минченкова Васса

Отец ребёнка: Асташенков Данила

Медведки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Асташенков Данила

Смерть
1946
Медведки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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