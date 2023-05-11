Асташенкова Екатерина
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1913
Дочь: Марченкова Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Асташенков Данила
Рождение ребёнка
1934
Сын: Асташенков Григорий Данилович
Отец ребёнка: Асташенков Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абраменкова Марфа Даниловна
Отец ребёнка: Асташенков Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенкова Анастасия Даниловна
Отец ребёнка: Асташенков Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асташенков Петр Данилович
Отец ребёнка: Асташенков Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асташенков Михаил Данилович
Отец ребёнка: Асташенков Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Асташенков Федор Данилович
Отец ребёнка: Асташенков Данила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минченкова Васса
Отец ребёнка: Асташенков Данила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Асташенков Данила
Смерть
1946
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область