Абраменков Ефим Арсеньевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.11.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1926
Дочь: Канашенкова Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Абраменкова Марфа Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абраменков Николай Ефимович
Мать ребёнка: Абраменкова Марфа Даниловна
Смерть
12.11.1964
Похороны
Неизвестно
кладбище в деревне Маховичи