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Абраменков Ефим Арсеньевич

Место рождения

Верхние Моховичи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.11.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Моховичи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.11.1926

Дочь: Канашенкова Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Абраменкова Марфа Даниловна

Верхние Моховичи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абраменков Николай Ефимович

Мать ребёнка: Абраменкова Марфа Даниловна

Верхние Моховичи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.11.1964
Верхние Моховичи, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Похороны
Неизвестно
кладбище в деревне Маховичи