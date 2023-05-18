Пылаева (Горбунова) Евдокия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения13.02.1893
Дата смерти1970
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1893
Отец: Горбунов Егор Михайлов
Мать: Стефанида Евдокимова
Крещение
14.02.1894
Бракосочетание
26.01.1914
Муж: Пылаев Иван Иовлевич
Рождение ребёнка
19.01.1915
Дочь: Яновская Анна Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пылаев Иван Иовлевич
Смерть
1970