Пылаева (Горбунова) Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пылаева (Горбунова) Евдокия Георгиевна

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

13.02.1893

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1893

Отец: Горбунов Егор Михайлов

Мать: Стефанида Евдокимова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Крещение
14.02.1894
Бракосочетание
26.01.1914

Муж: Пылаев Иван Иовлевич

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.01.1915

Дочь: Яновская Анна Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пылаев Иван Иовлевич

Смерть
1970
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