Горбунов Егор Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Егор Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.02.1893

Дочь: Пылаева Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Стефанида Евдокимова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанида Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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