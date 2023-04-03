Горбунов Егор Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1893
Дочь: Пылаева Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Стефанида Евдокимова
Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стефанида Евдокимова
Смерть
Неизвестно