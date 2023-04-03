Яновская (Пылаева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1915
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яновский Стефан Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Яновская) Ия Стефановна
Отец ребёнка: Яновский Стефан Митрофанович
Смерть
Неизвестно