Яновская (Пылаева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яновская (Пылаева) Анна Ивановна

Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1915

Отец: Пылаев Иван Иовлевич

Мать: Пылаева (Горбунова) Евдокия Георгиевна

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яновский Стефан Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яновский Стефан Митрофанович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Яновская) Ия Стефановна

Отец ребёнка: Яновский Стефан Митрофанович

Смерть
Неизвестно

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