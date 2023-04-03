Стефанида Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.02.1893
Дочь: Пылаева (Горбунова) Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Горбунов Егор Михайлов
Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно