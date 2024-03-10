Руднев Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднев Гаврила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Руднев Лаврентий

Мать: Иванова Феодора

Бракосочетание
26.10.1849

Жена: Козлова Анисья Петровна

д. Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
05.07.1857

Дочь: Евфимия

Мать ребёнка: Козлова Анисья Петровна

д.Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
15.04.1861

Сын: Руднев Семён

Мать ребёнка: Козлова Анисья Петровна

д.Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1863

Сын: Руднев Василий

Мать ребёнка: Козлова Анисья Петровна

д.Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Козлова Анисья Петровна

Рождение ребёнка
16.09.1865

Сын: Руднев Димитрий

Мать ребёнка: Козлова Анисья Петровна

д. Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
14.09.1867

Дочь: Фёкла

Мать ребёнка: Козлова Анисья Петровна

д.Марьевка Оренбургской губернии
Бракосочетание
05.11.1867

Жена: Татьяна

д. Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Татьяна

д. Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Козлова Анисья Петровна

Смерть
Неизвестно
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