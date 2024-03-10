Руднев Гаврила
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Руднев Лаврентий
Мать: Иванова Феодора
Бракосочетание
26.10.1849
Жена: Козлова Анисья Петровна
д. Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
05.07.1857
Дочь: Евфимия
Мать ребёнка: Козлова Анисья Петровна
д.Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
15.04.1861
Сын: Руднев Семён
Мать ребёнка: Козлова Анисья Петровна
д.Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1863
Сын: Руднев Василий
Мать ребёнка: Козлова Анисья Петровна
д.Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Козлова Анисья Петровна
Рождение ребёнка
16.09.1865
Сын: Руднев Димитрий
Мать ребёнка: Козлова Анисья Петровна
д. Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
14.09.1867
Дочь: Фёкла
Мать ребёнка: Козлова Анисья Петровна
д.Марьевка Оренбургской губернии
Бракосочетание
05.11.1867
Жена: Татьяна
д. Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Козлова Анисья Петровна
Смерть
Неизвестно