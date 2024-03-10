(Руднева) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Руднева) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Отец

1831 г.р.

Мать

1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Руднев Гаврила

Мать: Козлова Анисья Петровна

Смерть
1864
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