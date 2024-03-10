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(Руднева) Федосья
(Руднева) Федосья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1864
Дата смерти
1864
Пол
Женский
Отец
Руднев Гаврила
1831 г.р.
Мать
Козлова Анисья Петровна
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец:
Руднев Гаврила
Мать:
Козлова Анисья Петровна
Смерть
1864
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