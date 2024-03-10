Руднев Лаврентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руднев Лаврентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

28.07.1848

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Руднев Карп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Руднев Гаврила

Мать ребёнка: Иванова Феодора

Рождение ребёнка
04.10.1846

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Иванова Феодора

д.Марьевка Оренбургской губернии
Смерть
28.07.1848
д.Марьевка Оренбургской губернии
Причина смерти: холера
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