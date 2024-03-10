Руднев Лаврентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти28.07.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Руднев Карп
Рождение ребёнка
1831
Сын: Руднев Гаврила
Мать ребёнка: Иванова Феодора
Рождение ребёнка
04.10.1846
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Иванова Феодора
д.Марьевка Оренбургской губернии
Смерть
28.07.1848
д.Марьевка Оренбургской губернии
Причина смерти: холера