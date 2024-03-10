(Иванова Узлова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1867
Муж: Руднев Гаврила
д. Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Руднев Гаврила
д. Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Руднев Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Руднев Гаврила
Смерть
Неизвестно