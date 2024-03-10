(Иванова Узлова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Иванова Узлова) Татьяна

(Иванова Узлова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1867

Муж: Руднев Гаврила

д. Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Руднев Гаврила

д. Марьевка Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Руднев Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Руднев Гаврила

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close