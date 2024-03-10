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Евдокия
Евдокия
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1872
Дата смерти
1872
Пол
Женский
Отец
Руднев Гаврила
1831 г.р.
Мать
(Иванова Узлова) Татьяна
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец:
Руднев Гаврила
Мать:
Татьяна
Смерть
1872
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