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Ксения
Ксения
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1871
Пол
Женский
Отец
Руднев Гаврила
1831 г.р.
Мать
(Иванова Узлова) Татьяна
1832 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Руднев Гаврила
Мать:
Татьяна
Смерть
1871
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