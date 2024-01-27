Чернуха (Пака) Дарья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернуха (Пака) Дарья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Пака Андрей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Шарлай Валентина Петровна

Отец ребёнка: Чернуха Петр

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1931

Сын: Чернуха Георгий Петрович

Отец ребёнка: Чернуха Петр

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Чирва Лидия Петровна

Отец ребёнка: Чернуха Петр

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Чернуха Петр

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Чернуха Петр

с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края
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