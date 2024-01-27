Чернуха (Пака) Дарья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Пака Андрей
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Шарлай Валентина Петровна
Отец ребёнка: Чернуха Петр
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Чернуха Петр
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Чирва Лидия Петровна
Отец ребёнка: Чернуха Петр
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Чернуха Петр
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Чернуха Петр
с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края