Чернуха Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернуха Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Шарлай Валентина Петровна

Мать ребёнка: Чернуха Дарья Андреевна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1931

Сын: Чернуха Георгий Петрович

Мать ребёнка: Чернуха Дарья Андреевна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Чирва Лидия Петровна

Мать ребёнка: Чернуха Дарья Андреевна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Нина Петровна

Мать ребёнка: Чернуха Дарья Андреевна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Чернуха Дарья Андреевна

с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
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