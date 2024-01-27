Чернуха Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Шарлай Валентина Петровна
Мать ребёнка: Чернуха Дарья Андреевна
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1931
Мать ребёнка: Чернуха Дарья Андреевна
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Чирва Лидия Петровна
Мать ребёнка: Чернуха Дарья Андреевна
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Нина Петровна
Мать ребёнка: Чернуха Дарья Андреевна
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Чернуха Дарья Андреевна
с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно