Чирва (Чернуха) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирва (Чернуха) Лидия Петровна

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

Около 1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933

Отец: Чернуха Петр

Мать: Чернуха Дарья Андреевна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирва Иван

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирва Иван

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чирва Иван

с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края
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