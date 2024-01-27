Чирва (Чернуха) Лидия Петровна
Место рожденияс.Степное Ставропольского края
Дата рожденияОколо 1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1933
Отец: Чернуха Петр
Мать: Чернуха Дарья Андреевна
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1960
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1963
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1967
с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края