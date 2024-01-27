Чирва Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирва Иван

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чирва Лидия Петровна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чирва Лидия Петровна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чирва Лидия Петровна

с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
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