Чирва Иван
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1960
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1963
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1967
с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно