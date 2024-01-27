Шарлай (Чернуха) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарлай (Чернуха) Валентина Петровна

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1882 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Муж

Около 1928 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Чернуха Петр

Мать: Чернуха Дарья Андреевна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Шарлай Владимир Петрович

Отец ребёнка: Шарлай Петр

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1967

Сын: Шарлай Николай Петрович

Отец ребёнка: Шарлай Петр

с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарлай Петр

Смерть
Неизвестно
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