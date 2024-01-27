Шарлай (Чернуха) Валентина Петровна
Место рожденияс.Степное Ставропольского края
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Чернуха Петр
Мать: Чернуха Дарья Андреевна
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1957
Отец ребёнка: Шарлай Петр
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1967
Отец ребёнка: Шарлай Петр
с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шарлай Петр
Смерть
Неизвестно