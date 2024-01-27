Чернуха Георгий Петрович
Место рожденияс.Степное Ставропольского края
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Чернуха Петр
Мать: Чернуха Дарья Андреевна
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Бобина Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Чернуха Тамара Ивановна
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1965
Сын: Чернуха Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Чернуха Тамара Ивановна
с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно