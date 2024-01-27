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Чернуха Георгий Петрович

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Чернуха Петр

Мать: Чернуха Дарья Андреевна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1961

Дочь: Бобина Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Чернуха Тамара Ивановна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1965

Сын: Чернуха Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Чернуха Тамара Ивановна

с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
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