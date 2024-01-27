Бобина (Чернуха) Ирина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобина (Чернуха) Ирина Георгиевна

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

1961

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1931 г.р.

Мать

Около 1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Чернуха Георгий Петрович

Мать: Чернуха Тамара Ивановна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
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