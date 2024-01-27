Бобина (Чернуха) Ирина Георгиевна
Место рожденияс.Степное Ставропольского края
Дата рождения1961
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: Чернуха Георгий Петрович
Мать: Чернуха Тамара Ивановна
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно