Пака Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Чернуха Дарья Андреевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1886
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1890
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Пака Петр Андреевич
Мать ребёнка: ?
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: ?
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: ?
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: ?
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1912
Сын: Пака Иван Андреевич
Мать ребёнка: ?
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алена Андреевна
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно