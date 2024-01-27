Пака Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пака Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Чернуха Дарья Андреевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Пака Степан Андреевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Пака Андрей Андреевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Пака Петр Андреевич

Мать ребёнка: ?

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1904

Сын: Пака Виктор Андреевич

Мать ребёнка: ?

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1907

Сын: Пака Александр Андреевич

Мать ребёнка: ?

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Пака Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: ?

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1912

Сын: Пака Иван Андреевич

Мать ребёнка: ?

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алена Андреевна

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
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