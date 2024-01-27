Пака Петр Андреевич
Место рожденияс.Степное Ставропольского края
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Пака Андрей
Мать: ?
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Пака Павел Петрович
Мать ребёнка: Пака Анна Маркияновна
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Пака Иван Петрович
Мать ребёнка: Пака Анна Маркияновна
с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пака Анна Маркияновна
Смерть
Неизвестно