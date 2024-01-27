Пака Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пака Петр Андреевич

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Жена

Около 1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Пака Андрей

Мать: ?

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Пака Павел Петрович

Мать ребёнка: Пака Анна Маркияновна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Пака Иван Петрович

Мать ребёнка: Пака Анна Маркияновна

с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пака Анна Маркияновна

Смерть
Неизвестно
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