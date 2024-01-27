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Пака Иван Петрович

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Дети

Около 1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Пака Петр Андреевич

Мать: Пака Анна Маркияновна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Пака Александр Иванович

Мать ребёнка: Пака Мария

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пака Мария

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Пака Михаил Иванович

Мать ребёнка: Пака Мария

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пака Мария

с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
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