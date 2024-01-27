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Пака Михаил Иванович

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

Около 1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1930 г.р.

Мать

Около 1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: Пака Иван Петрович

Мать: Пака Мария

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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