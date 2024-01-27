Пака Михаил Иванович
Место рожденияс.Степное Ставропольского края
Дата рожденияОколо 1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960
Отец: Пака Иван Петрович
Мать: Пака Мария
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно