Пака Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пака Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Пака Александр Иванович

Отец ребёнка: Пака Иван Петрович

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пака Иван Петрович

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1960

Сын: Пака Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пака Иван Петрович

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пака Иван Петрович

с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края
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