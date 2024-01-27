Пака Анна Маркияновна
Место рожденияс.Степное Ставропольского края
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Пака Павел Петрович
Отец ребёнка: Пака Петр Андреевич
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1930
Сын: Пака Иван Петрович
Отец ребёнка: Пака Петр Андреевич
с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пака Петр Андреевич
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края