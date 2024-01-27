Пака Анна Маркияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПака Анна Маркияновна

Пака Анна Маркияновна

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Пака Павел Петрович

Отец ребёнка: Пака Петр Андреевич

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Пака Иван Петрович

Отец ребёнка: Пака Петр Андреевич

с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пака Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close