Пака Павел Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пака Павел Петрович

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Около 1902 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Пака Петр Андреевич

Мать: Пака Анна Маркияновна

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Пака Владимир Павлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края
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