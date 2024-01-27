Пака Павел Петрович
Место рожденияс.Степное Ставропольского края
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: Пака Петр Андреевич
Мать: Пака Анна Маркияновна
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1950
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Смерть
Неизвестно
с.Степное Ставропольского края