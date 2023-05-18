Ефимов (Михайлов) Сергей Макарович
Место рождения
Дата рождения30.09.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Ефимова-Михайлова Пераскева Сергеевна
Мать ребёнка: Ефимова-Михайлова Домника Косминична
Сын: Ефимов-Михайлов Афанасий Сергеевич
Мать ребёнка: Ефимова-Михайлова Домника Косминична
Сын: Ефимов-Михайлов Стефан Сергеевич
Мать ребёнка: Ефимова-Михайлова Домника Косминична
Дочь: Ефимова-Михайлова Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Ефимова-Михайлова Домника Косминична
Дочь: Ефимова-Михайлова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Ефимова-Михайлова Домника Косминична
Дочь: Ефимова-Михайлова Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Ефимова-Михайлова Домника Косминична
Сын: Ефимов-Михайлов Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Ефимова-Михайлова Домника Косминична
Жена: Иосифова Ксения Мокеевна
Дочь: Ефимова-Михайлова Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна
Дочь: Ефимова-Михайлова Марфа Сергеевна
Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна
Дочь: Ефимова-Михайлова Ксения Сергеевна
Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна
Сын: Ефимов-Михайлов Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна
Сын: Ефимов-Михайлов Кондратий Сергеевич
Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна
Дочь: Ефимова-Михайлова Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна
Дочь: Ефимова-Михайлова Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна
Сын: Ефимов-Михайлов Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна
Сын: Ефимов-Михайлов Андрей Сергеевич
Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна
Дочь: Зимакина-Власова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна