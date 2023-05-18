Ефимов (Михайлов) Сергей Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов (Михайлов) Сергей Макарович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

30.09.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1803 г.р.

Жена

1826 г.р.
1852 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1826 ст.

Отец: Ефимов Макарий Михайлович

Мать: Ефимова Афанасия Мартиновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1848 ст.

Жена: Ефимова-Михайлова Домника Косминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.10.1849 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Пераскева Сергеевна

Мать ребёнка: Ефимова-Михайлова Домника Косминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.06.1852 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов Афанасий Сергеевич

Мать ребёнка: Ефимова-Михайлова Домника Косминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1854 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов Стефан Сергеевич

Мать ребёнка: Ефимова-Михайлова Домника Косминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1858 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Ефимова-Михайлова Домника Косминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1859 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Ефимова-Михайлова Домника Косминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.04.1863 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Ефимова-Михайлова Домника Косминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1865 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Ефимова-Михайлова Домника Косминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.08.1868 ст.

Жена: Иосифова Ксения Мокеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1869 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1871 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Марфа Сергеевна

Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1873 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Ксения Сергеевна

Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1873 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1875 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов Кондратий Сергеевич

Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1878 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1883 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1884 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1887 ст.

Дочь: Зимакина-Власова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Иосифова Ксения Мокеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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