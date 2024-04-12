Иосифова (Иоаннова) Ксения Мокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифова (Иоаннова) Ксения Мокеевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.01.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

1821 г.р.

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1852 ст.

Отец: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович

Мать: Иосифова Фёкла Кузьминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.08.1868 ст.

Муж: Ефимов Сергей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1869 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.09.1871 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1873 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1873 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов Максим Сергеевич

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1875 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов Кондратий Сергеевич

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.12.1878 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.03.1881 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.07.1883 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1884 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.05.1887 ст.

Дочь: Зимакина-Власова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.04.1890 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1892 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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