Иосифова (Иоаннова) Ксения Мокеевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1852 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Ефимова-Михайлова Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович
Дочь: Ефимова-Михайлова Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович
Дочь: Ефимова-Михайлова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович
Сын: Ефимов-Михайлов Максим Сергеевич
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович
Сын: Ефимов-Михайлов Кондратий Сергеевич
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович
Дочь: Ефимова-Михайлова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович
Дочь: Ефимова-Михайлова Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович
Сын: Ефимов-Михайлов Илья Сергеевич
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович
Сын: Ефимов-Михайлов Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович
Дочь: Зимакина-Власова Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович
Дочь: Ефимова-Михайлова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович
Дочь: Ефимова-Михайлова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Макарович