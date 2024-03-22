Ефимова-Михайлова (Макарова) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова-Михайлова (Макарова) Анастасия Сергеевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.12.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1878 ст.

Отец: Ефимов Сергей Макарович

Мать: Иосифова Ксения Мокеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
03.11.1896 ст.

Муж: Балов Иосиф Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1897 ст.

Сын: Балов Агафон Иосифович

Отец ребёнка: Балов Иосиф Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.10.1907 ст.

Сын: Балов Дмитрий Иосифович

Отец ребёнка: Балов Иосиф Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1909 ст.

Дочь: Балова Агапия Иосифовна

Отец ребёнка: Балов Иосиф Иванович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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