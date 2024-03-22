Ефимова-Михайлова (Макарова) Анастасия Сергеевна
Место рождения
Дата рождения16.12.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1878 ст.
Отец: Ефимов Сергей Макарович
Мать: Иосифова Ксения Мокеевна
Бракосочетание
03.11.1896 ст.
Муж: Балов Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
20.08.1897 ст.
Отец ребёнка: Балов Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1907 ст.
Отец ребёнка: Балов Иосиф Иванович
Рождение ребёнка
09.04.1909 ст.
Дочь: Балова Агапия Иосифовна
Отец ребёнка: Балов Иосиф Иванович
Смерть
Неизвестно