Ефимов-Михайлов (Макаров) Андрей Сергеевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1884 ст.
Отец: Ефимов Сергей Макарович
Мать: Иосифова Ксения Мокеевна
Бракосочетание
18.01.1903 ст.
Рождение ребёнка
11.02.1907 ст.
Дочь: Ефимова-Михайлова-Макарова Евдокия Андреевна
Мать ребёнка: Симеонова-Павлова Наталья Евфимиевна
Смерть
Неизвестно