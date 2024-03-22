Ефимов-Михайлов (Макаров) Андрей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов-Михайлов (Макаров) Андрей Сергеевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1884 ст.

Отец: Ефимов Сергей Макарович

Мать: Иосифова Ксения Мокеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1903 ст.

Жена: Симеонова-Павлова Наталья Евфимиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1907 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова-Макарова Евдокия Андреевна

Мать ребёнка: Симеонова-Павлова Наталья Евфимиевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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