Иосифова (Кузьмина) Фёкла Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифова (Кузьмина) Фёкла Кузьминична

Место рождения

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1821 ст.

Дата смерти

1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Шемякино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.10.1841 ст.

Муж: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1842 ст.

Сын: Иосифов Иоанн (Иван) Мокиевич

Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1846 ст.

Сын: Иосифов Вукол Мокиевич

Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович

Рождение ребёнка
19.10.1849 ст.

Сын: Иосифов Дмитрий Мокиевич

Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1852 ст.

Дочь: Иосифова Ксения Мокеевна

Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.01.1854 ст.

Дочь: Иосифова Татьяна Мокеевна

Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1856 ст.

Сын: Иосифов Лука Мокиевич

Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1858 ст.

Дочь: Иосифова Мария Мокеевна

Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.01.1860 ст.

Дочь: Иосифова Анна Мокеевна

Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1876 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)