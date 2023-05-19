Иосифова (Кузьмина) Фёкла Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1821 ст.
Дата смерти1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1841 ст.
Рождение ребёнка
05.08.1842 ст.
Сын: Иосифов Иоанн (Иван) Мокиевич
Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович
Рождение ребёнка
25.01.1846 ст.
Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1849 ст.
Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1852 ст.
Дочь: Иосифова Ксения Мокеевна
Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович
Рождение ребёнка
04.01.1854 ст.
Дочь: Иосифова Татьяна Мокеевна
Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1856 ст.
Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович
Рождение ребёнка
25.01.1858 ст.
Дочь: Иосифова Мария Мокеевна
Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович
Рождение ребёнка
18.01.1860 ст.
Дочь: Иосифова Анна Мокеевна
Отец ребёнка: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович
Смерть
1876 ст.