Иосифова (Иоаннова) Татьяна Мокеевна
Место рождения
Дата рождения04.01.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1854 ст.
Бракосочетание
1872 ст.
Рождение ребёнка
10.03.1873 ст.
Дочь: Авраамова-Никитина Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Авраамов Иван Малахиевич
Рождение ребёнка
08.02.1875 ст.
Сын: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Авраамов Иван Малахиевич
Рождение ребёнка
10.06.1877 ст.
Дочь: Авраамова-Никитина Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Авраамов Иван Малахиевич
Рождение ребёнка
06.10.1878 ст.
Сын: Авраамов-Никитин Филипп Иванович
Отец ребёнка: Авраамов Иван Малахиевич
Рождение ребёнка
28.05.1883 ст.
Дочь: Авраамова-Никитина Феодосия Ивановна
Отец ребёнка: Авраамов Иван Малахиевич
Смерть
Неизвестно