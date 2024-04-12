Иосифова (Иоаннова) Татьяна Мокеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифова (Иоаннова) Татьяна Мокеевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.01.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1854 ст.

Отец: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович

Мать: Иосифова Фёкла Кузьминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1872 ст.

Муж: Авраамов Иван Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.03.1873 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Авраамов Иван Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.02.1875 ст.

Сын: Авраамов-Никитин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Авраамов Иван Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.06.1877 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Авраамов Иван Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.10.1878 ст.

Сын: Авраамов-Никитин Филипп Иванович

Отец ребёнка: Авраамов Иван Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.05.1883 ст.

Дочь: Авраамова-Никитина Феодосия Ивановна

Отец ребёнка: Авраамов Иван Малахиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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