Авраамов-Никитин (Малахиев) Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения06.10.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1878 ст.
Бракосочетание
13.10.1896 ст.
Жена: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
14.11.1898 ст.
Дочь: Авраамова-Малахиева Мария Филипповна
Мать ребёнка: Аверкиева Марина Павловна
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.
Сын: Авраамов-Малахиев Иоанн (Иван) Филиппович
Мать ребёнка: Аверкиева Марина Павловна
Смерть
Неизвестно