Авраамов-Никитин (Малахиев) Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамов-Никитин (Малахиев) Филипп Иванович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.10.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1878 ст.

Отец: Авраамов Иван Малахиевич

Мать: Иосифова Татьяна Мокеевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
13.10.1896 ст.

Жена: Мария Андреевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.11.1898 ст.

Дочь: Авраамова-Малахиева Мария Филипповна

Мать ребёнка: Аверкиева Марина Павловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.01.1901 ст.

Сын: Авраамов-Малахиев Иоанн (Иван) Филиппович

Мать ребёнка: Аверкиева Марина Павловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно