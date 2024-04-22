Иосифов (Иоаннов) Лука Мокеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИосифов (Иоаннов) Лука Мокеевич

Иосифов (Иоаннов) Лука Мокеевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.02.1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1856 ст.

Отец: Иосифов Мокей Иванович-Михайлович

Мать: Иосифова Фёкла Кузьминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1874 ст.

Жена: Иосифова Ксения Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1876 ст.

Сын: Иосифов Феодот Лукич

Мать ребёнка: Иосифова Ксения Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.04.1877 ст.

Дочь: Иосифова Мавра Лукинична

Мать ребёнка: Иосифова Ксения Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1884 ст.

Дочь: Иосифова Евдокия Лукинична

Мать ребёнка: Иосифова Ксения Григорьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close