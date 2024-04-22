Иосифов (Иоаннов) Лука Мокеевич
Место рождения
Дата рождения06.02.1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1856 ст.
Бракосочетание
10.11.1874 ст.
Рождение ребёнка
17.05.1876 ст.
Сын: Иосифов Феодот Лукич
Мать ребёнка: Иосифова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
30.04.1877 ст.
Дочь: Иосифова Мавра Лукинична
Мать ребёнка: Иосифова Ксения Григорьевна
Рождение ребёнка
18.02.1884 ст.
Дочь: Иосифова Евдокия Лукинична
Мать ребёнка: Иосифова Ксения Григорьевна
Смерть
Неизвестно