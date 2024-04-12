Иосифова (Космина) Ксения Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Бракосочетание
10.11.1874 ст.
Рождение ребёнка
17.05.1876 ст.
Сын: Иосифов Феодот Лукич
Отец ребёнка: Иосифов Лука Мокеевич
Рождение ребёнка
30.04.1877 ст.
Дочь: Иосифова Мавра Лукинична
Отец ребёнка: Иосифов Лука Мокеевич
Рождение ребёнка
18.02.1884 ст.
Дочь: Иосифова Евдокия Лукинична
Отец ребёнка: Иосифов Лука Мокеевич
Смерть
Неизвестно