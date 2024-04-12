Иосифова (Космина) Ксения Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иосифова (Космина) Ксения Григорьевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1856 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1874 ст.

Муж: Иосифов Лука Мокеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1876 ст.

Сын: Иосифов Феодот Лукич

Отец ребёнка: Иосифов Лука Мокеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.04.1877 ст.

Дочь: Иосифова Мавра Лукинична

Отец ребёнка: Иосифов Лука Мокеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.02.1884 ст.

Дочь: Иосифова Евдокия Лукинична

Отец ребёнка: Иосифов Лука Мокеевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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