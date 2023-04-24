Ефимова (Артемиева) Афанасия Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимова (Артемиева) Афанасия Мартиновна

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1805 ст.

Дата смерти

19.09.1869 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.05.1825 ст.

Муж: Ефимов Макарий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1826 ст.

Сын: Ефимов Сергей Макарович

Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1830 ст.

Сын: Ефимов Самуил Макарович

Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1832 ст.

Дочь: Ефимова Акилина Макаровна

Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович

Рождение ребёнка
01.11.1833 ст.

Дочь: Ефимова Анастасия Макаровна

Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1835

Сын: Ефимов Иоанн (Иван) Макарович

Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович

Рождение ребёнка
23.01.1836 ст.

Дочь: Ефимов Григорий Макарович

Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.02.1838 ст.

Сын: Ефимов Герасим Макарович

Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1839 ст.

Сын: Ефимов Трофим Макарович

Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1840 ст.

Дочь: Ефимова Матрона Макаровна

Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1842 ст.

Дочь: Ефимова Евдокия Макаровна

Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1843 ст.

Сын: Ефимов Константин Макарович

Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.06.1844 ст.

Сын: Ефимов Мефодий Макарович

Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.06.1845 ст.

Сын: Ефимов Павел Макарович

Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1847 ст.

Дочь: Ефимова Агапия Макаровна

Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
19.09.1869 ст.
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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