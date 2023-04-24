Ефимова (Артемиева) Афанасия Мартиновна
Место рождения
Дата рождения1805 ст.
Дата смерти19.09.1869 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович
Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович
Дочь: Ефимова Акилина Макаровна
Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович
Дочь: Ефимова Анастасия Макаровна
Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович
Сын: Ефимов Иоанн (Иван) Макарович
Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович
Дочь: Ефимов Григорий Макарович
Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович
Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович
Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович
Дочь: Ефимова Матрона Макаровна
Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович
Дочь: Ефимова Евдокия Макаровна
Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович
Сын: Ефимов Константин Макарович
Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович
Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович
Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович
Дочь: Ефимова Агапия Макаровна
Отец ребёнка: Ефимов Макарий Михайлович