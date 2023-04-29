Ефимов-Михайлов (Макаров) Стефан Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов-Михайлов (Макаров) Стефан Сергеевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.12.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1826 г.р.

Мать

1826 г.р.

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1854 ст.

Отец: Ефимов (Михайлов) Сергей Макарович

Мать: Ефимова-Михайлова (Данилова) Домника Косминична

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.04.1874 ст.

Жена: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1875 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов (Сергеев) Иоанн (Иван) Стефанович

Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.04.1877 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова (Сергеева) Ирина Стефановна

Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.01.1879 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова (Сергеева) Анна Стефановна

Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1881 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова (Сергеева) Феодосия Стефановна

Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.03.1883 ст.

Дочь: Ефимова-Михайлова (Сергеева) Матрона Стефановна

Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1885 ст.

Дочь: Проняхина (Сергиева) Евдокия Стефановна

Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1888 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов (Сергеев) Василий Стефанович

Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.05.1890 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов (Сергеев) Дмитрий Стефанович

Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.12.1892 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов (Сергеев) Даниил Стефанович

Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.03.1895 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов (Сергеев) Алексей Стефанович

Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.04.1897 ст.

Дочь: Михайлова-Макарова (Сергеева) Александра Стефановна

Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1899 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов (Сергеев) Павел Стефанович

Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.04.1901 ст.

Сын: Ефимов-Михайлов (Сергеев) Георгий Стефанович

Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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