Ефимов-Михайлов (Макаров) Стефан Сергеевич
Место рождения
Дата рождения24.12.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Ефимов-Михайлов (Сергеев) Иоанн (Иван) Стефанович
Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна
Дочь: Ефимова-Михайлова (Сергеева) Ирина Стефановна
Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна
Дочь: Ефимова-Михайлова (Сергеева) Анна Стефановна
Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна
Дочь: Ефимова-Михайлова (Сергеева) Феодосия Стефановна
Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна
Дочь: Ефимова-Михайлова (Сергеева) Матрона Стефановна
Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна
Дочь: Проняхина (Сергиева) Евдокия Стефановна
Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна
Сын: Ефимов-Михайлов (Сергеев) Даниил Стефанович
Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна
Дочь: Михайлова-Макарова (Сергеева) Александра Стефановна
Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна
Сын: Ефимов-Михайлов (Сергеев) Павел Стефанович
Мать ребёнка: Захарова (Игнатьева) Анна Ионовна