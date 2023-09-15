Ефимов-Михайлов (Сергеев) Алексей Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕфимов-Михайлов (Сергеев) Алексей Стефанович

Ефимов-Михайлов (Сергеев) Алексей Стефанович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.03.1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1895 ст.

Отец: Ефимов-Михайлов Стефан Сергеевич

Мать: Захарова Анна Ионовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1915 ст.

Жена: Авраамова-Никитина-Малахиева Соломония Дмитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1915 ст.

Сын: Макаров-Сергеев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Авраамова-Никитина-Малахиева Соломония Дмитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1918 ст.

Сын: Макаров-Сергеев Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Авраамова-Никитина-Малахиева Соломония Дмитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close