Ефимов-Михайлов (Сергеев) Алексей Стефанович
Место рождения
Дата рождения11.03.1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1895 ст.
Бракосочетание
18.01.1915 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1915 ст.
Сын: Макаров-Сергеев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Авраамова-Никитина-Малахиева Соломония Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.10.1918 ст.
Сын: Макаров-Сергеев Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Авраамова-Никитина-Малахиева Соломония Дмитриевна
Смерть
Неизвестно