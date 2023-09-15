Авраамова-Никитина-Малахиева (Иванова) Соломония Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамова-Никитина-Малахиева (Иванова) Соломония Дмитриевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.

Отец: Авраамов-Никитин Димитрий Иванович

Мать: Иосифова-Ефимова Марина Димитриевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1915 ст.

Муж: Ефимов-Михайлов Алексей Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1915 ст.

Сын: Макаров-Сергеев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ефимов-Михайлов Алексей Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.10.1918 ст.

Сын: Макаров-Сергеев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Ефимов-Михайлов Алексей Стефанович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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