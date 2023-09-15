Авраамова-Никитина-Малахиева (Иванова) Соломония Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893 ст.
Бракосочетание
18.01.1915 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1915 ст.
Сын: Макаров-Сергеев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Ефимов-Михайлов Алексей Стефанович
Рождение ребёнка
18.10.1918 ст.
Сын: Макаров-Сергеев Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Ефимов-Михайлов Алексей Стефанович
Смерть
Неизвестно