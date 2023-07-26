Ладыгина Евдокия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ладыгина Евдокия Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1883

Сын: Ладыгин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ладыгин Андрей Фотиевич

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Дмитриевка, Ново-Спасское, Добринка, Ново-Михайловка за 1883 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №471 Восприемники: Ладыгин Оси... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1885

Дочь: Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Ладыгин Андрей Фотиевич

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1885 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №539 Восприемники: Перов ПМ, Филатова ВА
Рождение ребёнка
30.01.1888

Сын: Ладыгин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ладыгин Андрей Фотиевич

Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 58... Показать все
Место жительства
Около 1888
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 58... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Ладыгин Андрей Фотиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ладыгин Андрей Фотиевич

Смерть
Неизвестно
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