Ладыгина Евдокия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1883
Отец ребёнка: Ладыгин Андрей Фотиевич
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Дмитриевка, Ново-Спасское, Добринка, Ново-Михайловка за 1883 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №471 Восприемники: Ладыгин Оси... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1885
Дочь: Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Ладыгин Андрей Фотиевич
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1885 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №539 Восприемники: Перов ПМ, Филатова ВА
Рождение ребёнка
30.01.1888
Отец ребёнка: Ладыгин Андрей Фотиевич
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 58... Показать все
Место жительства
Около 1888
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 58... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Ладыгин Андрей Фотиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно