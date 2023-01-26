деревня Алексеевка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния (на 1892) — Familio

Алексеевка

Оренбургский уезд, Оренбургская губерния (на 1892)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Список населённых мест Оренбургской губернии 1892 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоДуш на дворПри какой реке или урочищеОт уездного городаОт волостного правленияВерст до станового приставаУчреждения
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Дмитриевская волость
Д. Алексеевка53280295575101304090

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