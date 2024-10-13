Ладыгин Андрей Фотиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1880
Дочь: (Ладыгина) Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Марковна
Алексеевка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 375 (1880) - с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка https://yandex.ru/archive/catalog/d630f44c-d5d9-4344-98e4-ecf9b3591ff6/99 Восприемники: Голенков... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1883
Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Марковна
ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №471 Восприемники: Ладыгин Осип Фотиев, Ефремова Анна Маркова https://ya.ru/archive/catalog/87111271-f784-4eda-a05c-7f4d1c299dbf/165
Рождение ребёнка
10.06.1885
Дочь: (Ладыгина) Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Марковна
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1885 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №539 Восприемники: Перов Петр Михайлов, Филатова В... Показать все
Место жительства
Около 1888
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 58... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1888
Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Марковна
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 58... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1889
Дочь: (Ладыгина) Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Марковна
Рождение ребёнка
28.05.1892
Сын: Ладыгин Никифор Андреевич
Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Марковна
Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1892) - д Камардиновка
Смерть
Неизвестно