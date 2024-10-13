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Ладыгин Андрей Фотиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ладыгина Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
28.08.1880

Дочь: (Ладыгина) Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Марковна

Алексеевка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 375 (1880) - с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка https://yandex.ru/archive/catalog/d630f44c-d5d9-4344-98e4-ecf9b3591ff6/99 Восприемники: Голенков... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1883

Сын: Ладыгин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Марковна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №471 Восприемники: Ладыгин Осип Фотиев, Ефремова Анна Маркова https://ya.ru/archive/catalog/87111271-f784-4eda-a05c-7f4d1c299dbf/165
Рождение ребёнка
10.06.1885

Дочь: (Ладыгина) Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Марковна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Васильевка, Дмитриевка, Добринка за 1885 г. ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №539 Восприемники: Перов Петр Михайлов, Филатова В... Показать все
Место жительства
Около 1888
Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 58... Показать все
Рождение ребёнка
30.01.1888

Сын: Ладыгин Иван Андреевич

Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Марковна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти сёл Гавриловка, Добринка, Ново-Михайловка за 1888 г. 1 января 1888 — 31 декабря 1888 ГБУ "ОГАОО", фонд №173, опись №16, дело №664, стр. 58... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1889

Дочь: (Ладыгина) Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Марковна

Рождение ребёнка
28.05.1892

Сын: Ладыгин Никифор Андреевич

Мать ребёнка: Ладыгина Евдокия Марковна

Камардиновка, Оренбургский уезд, Оренбургская губерния
Метрическая книга, 2-й экземпляр хранящийся в Александровском архиве (1892) - д Камардиновка
Смерть
Неизвестно

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