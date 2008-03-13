Погудина (Сунцова) Анастасия Ермолаевна
Место рожденияМеркуши, Буйский р-он
Дата рождения16.03.1926
Дата смерти13.03.2008
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1926
Меркуши, Буйский р-он
Бракосочетание
05.02.1949
Кокоревский с/c
Рождение ребёнка
02.08.1950
Отец ребёнка: Погудин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
23.08.1955
Отец ребёнка: Погудин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
07.07.1959
Дочь: Торощина Ираида Петровна
Отец ребёнка: Погудин Пётр Григорьевич
Рождение ребёнка
22.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погудин Пётр Григорьевич
с.Бобрик-1 Любашевский р-он.Одеская обл.
Рождение ребёнка
06.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Погудин Пётр Григорьевич
Меркуши, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.03.2008
Захоронена: Котельничский р-он, Гостьевское кладбище
Причина смерти: Естественная смерть/старость