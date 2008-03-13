Погудина (Сунцова) Анастасия Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПогудина (Сунцова) Анастасия Ермолаевна

Погудина (Сунцова) Анастасия Ермолаевна

avatar

Место рождения

Меркуши, Буйский р-он

Дата рождения

16.03.1926

Дата смерти

13.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1926

Отец: Сунцов Ермалай Афонасьевич

Мать: Сунцова Фёкла Андреевна

Меркуши, Буйский р-он
Бракосочетание
05.02.1949

Муж: Погудин Пётр Григорьевич

Кокоревский с/c
Рождение ребёнка
02.08.1950

Сын: Погудин Николай Петрович

Отец ребёнка: Погудин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
23.08.1955

Сын: Погудин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Погудин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
07.07.1959

Дочь: Торощина Ираида Петровна

Отец ребёнка: Погудин Пётр Григорьевич

Рождение ребёнка
22.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погудин Пётр Григорьевич

с.Бобрик-1 Любашевский р-он.Одеская обл.
Рождение ребёнка
06.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Погудин Пётр Григорьевич

Меркуши, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
13.03.2008
Захоронена: Котельничский р-он, Гостьевское кладбище
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close