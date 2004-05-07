Погудин Пётр Григорьевич
Место рожденияд.Верхний-Мерзен, Лебяжский р-он
Дата рождения26.06.1930
Дата смерти07.05.2004
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1930
д.Верхний-Мерзен, Лебяжский р-он
Бракосочетание
05.02.1949
Кокоревский с/c
Рождение ребёнка
02.08.1950
Мать ребёнка: Погудина Анастасия Ермолаевна
Рождение ребёнка
23.08.1955
Мать ребёнка: Погудина Анастасия Ермолаевна
Рождение ребёнка
07.07.1959
Дочь: Торощина Ираида Петровна
Мать ребёнка: Погудина Анастасия Ермолаевна
Рождение ребёнка
22.08.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погудина Анастасия Ермолаевна
с.Бобрик-1 Любашевский р-он.Одеская обл.
Рождение ребёнка
06.05.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Погудина Анастасия Ермолаевна
Меркуши, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
07.05.2004
Захоронен: Котельничский р-он, Гостьевское кладбище
Причина смерти: Естественная смерть/старость