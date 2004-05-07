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Погудин Пётр Григорьевич

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Место рождения

д.Верхний-Мерзен, Лебяжский р-он

Дата рождения

26.06.1930

Дата смерти

07.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1930

Отец: Погудин Григорий Семёнович

Мать: Погудина Мария Яковлевна

д.Верхний-Мерзен, Лебяжский р-он
Бракосочетание
05.02.1949

Жена: Погудина Анастасия Ермолаевна

Кокоревский с/c
Рождение ребёнка
02.08.1950

Сын: Погудин Николай Петрович

Мать ребёнка: Погудина Анастасия Ермолаевна

Рождение ребёнка
23.08.1955

Сын: Погудин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Погудина Анастасия Ермолаевна

Рождение ребёнка
07.07.1959

Дочь: Торощина Ираида Петровна

Мать ребёнка: Погудина Анастасия Ермолаевна

Рождение ребёнка
22.08.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погудина Анастасия Ермолаевна

с.Бобрик-1 Любашевский р-он.Одеская обл.
Рождение ребёнка
06.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Погудина Анастасия Ермолаевна

Меркуши, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
07.05.2004
Захоронен: Котельничский р-он, Гостьевское кладбище
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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