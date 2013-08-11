Погудин Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погудин Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1950

Дата смерти

11.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1950

Отец: Погудин Пётр Григорьевич

Мать: Погудина Анастасия Ермолаевна

Рождение ребёнка
09.08.1972

Дочь: Садырина Оксана Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.08.2013
Захоронен: Котельничский р-он, Гостьевское кладбище
Причина смерти: Автомобильная катастрофа
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