Погудин Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1950
Дата смерти11.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1950
Рождение ребёнка
09.08.1972
Дочь: Садырина Оксана Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.08.2013
Захоронен: Котельничский р-он, Гостьевское кладбище
Причина смерти: Автомобильная катастрофа