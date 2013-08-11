Садырина (Погудина) Оксана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1972
Дата смерти11.08.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1972
Отец: Погудин Николай Петрович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.01.2003
Дочь: Анна Романовна
Отец ребёнка: Садырин Роман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Садырин Роман
Смерть
11.08.2013
Захоронена: Котельничский р-он, Гостьевское кладбище
Причина смерти: автомобильная катострофа