Садырина (Погудина) Оксана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСадырина (Погудина) Оксана Николаевна

Садырина (Погудина) Оксана Николаевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1972

Дата смерти

11.08.2013

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1972

Отец: Погудин Николай Петрович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.01.2003

Дочь: Анна Романовна

Отец ребёнка: Садырин Роман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садырин Роман

Смерть
11.08.2013
Захоронена: Котельничский р-он, Гостьевское кладбище
Причина смерти: автомобильная катострофа
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close