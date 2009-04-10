Торощина (Погудина) Ираида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1959
Дата смерти10.04.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1959
Бракосочетание
1980
Биртяевский с.совет Котельничский р-он.Кировская обл.
Рождение ребёнка
11.06.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Торощин Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Смерть
10.04.2009
Захоронена: Котельничский р-он, Гостьевское кладбище
Причина смерти: Самоубийство