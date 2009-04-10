Торощина (Погудина) Ираида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торощина (Погудина) Ираида Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1959

Дата смерти

10.04.2009

Пол

Женский

Отец

1930 г.р.

Мать

1926 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1959

Отец: Погудин Пётр Григорьевич

Мать: Погудина Анастасия Ермолаевна

Бракосочетание
1980

Муж: Торощин Анатолий Андреевич

Биртяевский с.совет Котельничский р-он.Кировская обл.
Рождение ребёнка
11.06.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Торощин Анатолий Андреевич

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Котельнич, город Котельнич, Кировская область
Развод
Неизвестно

Муж: Торощин Анатолий Андреевич

Смерть
10.04.2009
Захоронена: Котельничский р-он, Гостьевское кладбище
Причина смерти: Самоубийство
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